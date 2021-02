Kamil Grosicki do końca sezonu pozostanie w West Bromwich Albion, poinformował na łamach jednego z portali społecznościowych dziennikarz Super Expressu Jerzy Chwałek. Reprezentant Polski tym samym nie zmieni barw klubowych do Euro, które będą rozgrywane na przełomie czerwca i lipca.

TurboGrosik dokończy sezon w Premier League

Kamil Grosicki trwającej kampanii nie może zaliczyć do udanych. Polski pomocnik wystąpił jak na razie w zaledwie pięciu meczach West Bromwich Albion, w tym trzech w lidze angielskiej. Zaliczył w nich dwie asysty.

Ostatnio pojawiły się głosy, że 32-latek może wrócić do Polski. Tymczasem najbardziej zainteresowane pozyskaniem Grosickiego miały być takie kluby jak Legia Warszawa, czy Pogoń Szczecin. Wygląda jednak na to, że do zmiany klubu przez Polaka nie dojdzie. W związku z tym piłkarz dokończy sezon 2020/2021 w ekipie z Premier League, co nie wróży mu najlepiej przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy.

“Kamil Grosicki nie zmieni barw klubowych w tym oknie transferowym (okno w Polsce zamyka się dzisiaj). Do końca sezonu pozostanie piłkarzem West Bromwich Albion. Decyzja ostateczna” – napisał na Twitterze Jerzy Chwałek z Super Expressu.

Bilans nie zachwyca

80-krotny reprezentant Polski ma umowę ważną z ekipą z The Hawtorns do końca sezonu. Grosicki trafił do WBA w styczniu 2020 roku z Hull City. Zaliczył w tym zespole łącznie 19 spotkań, notując w nich jednego gola i pięć asyst. Wcześniej występował przede wszystkim w tureckim Sivassporze, czy francuskim Stade Rennais.