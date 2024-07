Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus wyślę Atalancie ofertę za Teuna Koopeminersa

Juventus nie szczędzi wydatków na wzmocnienia przed startem nowego sezonu. Po roku przerwy Stara Dama wróciła do Ligi Mistrzów, więc obecny skład wymaga gruntownej przebudowy. Thiago Motta, który został mianowany następcą Maxa Allegriego będzie dysponował zupełnie nową drugą linią. Władze klubu postanowiły skupić się na transferach zawodników, grających na pozycji środkowego pomocnika.

Wiadomo już, że Juventus wzmocni w przyszłym sezonie Serie A Douglas Luiz oraz Khephren Thuram. Do tego grona ma dołączyć również Teun Koopmeiners z Atalanty Bergamo. Reprezentant Holandii jest jednym z wymarzonych transferów Starej Damy, a Turyńczycy nad sprowadzeniem piłkarza pracują od kilku miesięcy. Teraz jak poinformował Fabrizio Romano planują złożyć ofertę, w ramach której pozyskają 26-letniego pomocnika. Problemem nie będą warunki indywidualnego kontraktu, bowiem obie strony doszły do ustnego porozumienia. Koopeminers ma zarabiać w Turynie ok. 4 milionów euro rocznie plus dodatki.

La Dea w międzyczasie osiągnęła porozumienie ws. transferu Nicolo Zaniolo z Galatasaray. Wydaje się więc, że reprezentant Włoch może zastąpić w szeregach Gian Piero Gasperiniego, odchodzącego z klubu Holendra.

Zanim jednak Juventus przystąpi do działania, włoska prasa sugeruje, że z klubu musi odejść kilku piłkarzy. Ma to związek ze znalezieniem dodatkowych funduszy na transfer Koopeminersa. La Gazzetta dello Sport wśród kandydatów do odstrzału typuje takich piłkarzy jak Arek Milik, Weston McKennie czy Filip Kostić.