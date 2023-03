Juventus przygotowuje się do sprzedaży Dusana Vlahovicia. W obliczu problemów finansowych klubu jest to rozwiązanie, które zapewni nieco spokoju. Stara Dama wycenia swojego napastnika na ogromne pieniądze.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus liczy na sprzedaż Dusana Vlahovicia w nadchodzącym okienku

Serb ma dużą wartość rynkową i ściąga na siebie spore zainteresowanie

Stara Dama oczekuje kwoty przekraczającej 100 milionów euro

Juventus otwarty na sprzedaż gwiazdora

Dusan Vlahović trafił do Turynu w styczniu 2022 roku. Juventus wygrał rywalizację o świetnie dysponowanego napastnika i zapłacił Fiorentinie aż 80 milionów euro.

W nowym zespole Serb nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Gra nieźle, lecz po zawodniku o takiej klasie spodziewano się zdecydowanie większej regularności. W tym sezonie Serie A trafiał do siatki zaledwie ośmiokrotnie.

Turyńczycy przekonują się do konieczności sprzedaży Vlahovicia, a co więcej, już teraz przygotowują się na takie rozwiązanie. Jest ono korzystne z uwagi na problemy finansowe klubu, który najprawdopodobniej nie zakwalifikuje się do kolejnej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów.

Reprezentant Serbii cieszy się sporym zainteresowaniem. Jeszcze do niedawna znajdował się na listach życzeń Arsenalu czy Manchesteru United.

Juventus ma nadzieję, że ten ruch pozwoli poprawić sytuację finansową. Oczekuje się za Vlahovicia kwoty przekraczającej 100 milionów euro.

