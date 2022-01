fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Dusan Vlahović jest blisko transferu do Juventusu, twierdzi La Gazzetta dello Sport. Klub z Turynu podobno uzgodnił warunki kontraktu indywidualnego z 21-latkiem.

La Gazzetta dello Sport sugeruje, że Juventus jest coraz bliżej pozyskania Dusana Vlahovicia

Serb uzgodnił już podobno warunki kontraktu z klubem z Turynu

21-latek ma zarabiać w ekipie z Allianz Stadium siedem milionów euro rocznie

Vlahovic blisko przeprowadzki do Juve

Dusan Vlahovic aktualnie broni barw Fiorentiny, z którą ma umowę ważną do 2023 roku. Tajemnicą Poliszynela jest jednak, że piłkarz chce w trakcie trwającego okienka transferowego zmienić pracodawcę.

W grze o pozyskanie Vlahovicia brał także udział Arsenal. Niemniej zawodnik nie jest przekonany do tego, aby dołączyć do klubu z Londynu. Serb jest natomiast zwolennikiem dołączenia do Juventusu. Suma transakcji może wynieść 70 milionów euro.

W mediach pojawiały się już informacje, że Vlahović może liczyć w ekipie z Allianz Stadium na zarobki w wysokości siedmiu milionów euro rocznie. Tym samym 21-latek byłby jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy Starej Damy.

Mercato, Vlahovic rompe con la Fiorentina e vuole la Juve https://t.co/L5ooLsVe0k — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) January 24, 2022

Gdyby transakcja z udziałem Vlahovicia stała się faktem, byłby to kolejny po Federico Bernardeschi i Federico Chiesie zawodnik, który zdecydowałby się na przeprowadzkę z Violi do Juve. W przeszłości podobny szlak obrał również Giorgio Chiellini.

Reprezentant Serbii w tej kampanii wystąpił łącznie w 24 meczach, w których strzelił 20 goli. Ponadto na koncie zawodnika są cztery asysty. Vlahović jest aktualnie wraz z Ciro Immobile najskuteczniejszym strzelcem Serie A, mogąc pochwalić się dorobkiem 17 trafień w lidze włoskiej.

