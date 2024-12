Juventus straci kluczowego piłkarza? Zrobił wrażenie na Guardioli

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola chce Cambiaso. Man City ruszy po piłkarza Juventusu?

Juventus może wkrótce stanąć przed wyzwaniem utrzymania jednego ze swoich kluczowych zawodników w zespole. Andrea Cambiaso, prawy obrońca drużyny, miał znaleźć się na celowniku Manchesteru City, a sam Pep Guardiola jest pod dużym wrażeniem jego występów.

WIDEO: Kryzys Man City

Manchester City ma za sobą nieco rozczarowujący początek sezonu, co skłoniło ich do intensywnego poszukiwania wzmocnień na rynku transferowym. Mimo że główną uwagę skupiają na pozyskiwaniu pomocnika w obliczu kontuzji Rodriego, nie ignorują również innych pozycji. W tej sytuacji Andrea Cambiaso staje się jednym z poważnych kandydatów do transferu.

Jak donosi Tutto Juve, City już wcześniej rozważało pozyskanie włoskiego obrońcy, zanim ten podpisał nowy kontrakt z Juventusem obowiązujący do 2029 roku. Chociaż fakt ten czyni transfer mniej prawdopodobnym, nie zniechęca to Pepa Guardioli, który ma wysokie mniemanie o umiejętnościach Cambiaso.

Sytuacja jest jednak skomplikowana, gdyż sam Cambiaso jasno podkreślił swoje przywiązanie do Juventusu w wywiadzie dla Corriere dello Sport. Włoski zawodnik określił swój klub jako “włoski Real Madryt” i podkreślił, że chce pozostać w Turynie jak najdłużej.

Czy pomimo słów lojalności Cambiaso zdecyduje się na zmianę otoczenia, jeśli City przedstawi atrakcyjną ofertę? To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Niezależnie od wyniku tej historii, zainteresowanie Manchesteru City z pewnością będzie tematem wielu spekulacji w nadchodzących tygodniach.