Mistrz świata zaproponowany Juventusowi. Pozytywna reakcja Starej Damy

ANP / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Tagliafico chętny na transfer do Juventusu

Nicolas Tagliafico to wszechstronny lewy obrońca, który równie dobrze radzi sobie jako środkowy defensor. Jego atutem jest umiejętność wprowadzania piłki do gry, co czyni go cennym zawodnikiem w nowoczesnym futbolu. Dodatkowym plusem jest jego paszport włoski, który nie ogranicza miejsc dla graczy spoza Unii Europejskiej, co w przypadku Juventusu ma kluczowe znaczenie w tym sezonie.

Ekonomicznie transfer również wydaje się atrakcyjny. Olympique Lyon, gdzie obecnie gra Tagliafico, zmaga się z poważnymi problemami finansowymi i może zgodzić się na transfer za mniej niż 5 milionów euro. Włoski gigant zyskałby doświadczonego zawodnika, który wzmocniłby zarówno obronę i dodałby głębi w składzie.

Tagliafico to zawodnik o imponującym dorobku. Rozpoczynał karierę w Banfield, później reprezentował barwy Realu Murcia, Independiente, Ajaxu, a od 2022 roku gra w Lyonie. Łącznie rozegrał 477 meczów, zdobywając 26 bramek. Na poziomie reprezentacyjnym sięgnął po złoto mistrzostw świata i dwukrotnie po Copa America, rozgrywając 67 spotkań dla Albicelestes.

Problemy finansowe Lyonu sprawiają, że klub musi sprzedawać kluczowych graczy. W przypadku braku rozwiązania kryzysu finansowego grozi mu nawet degradacja do Ligue 2. To sytuacja, z której Juventus może skorzystać, wzmacniając swoją kadrę doświadczonym obrońcą, który idealnie pasuje do potrzeb drużyny.

