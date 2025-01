Juventus spiera się z Napoli o transfer Danilo. Brazylijczyk ucierpi?

Hellraiser Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Danilo

Juventus nie puści Danilo do Napoli za darmo

Napoli, które poszukuje wzmocnień w defensywie, upatrzyło sobie Danilo, jako potencjalne uzupełnienie składu. Brazylijczyk nie jest już częścią planów Thiago Motty, co potwierdza jego brak w składzie Juventusu na Superpuchar Włoch. Kontrakt obrońcy ze Starą Damą wygasa w czerwcu, a według informacji “Corriere dello Sport” zawodnik osiągnął już zasadnicze porozumienie z Napoli w sprawie letniego transferu.

Napoli liczy jednak na to, że pozyska zawodnika za darmo już w zimowym oknie transferowym. Juventus, mimo że nie planuje dalszego wykorzystywania Danilo, nie chce pozwolić mu odejść bez żadnej rekompensaty. Partenopei są nieugięci i nie zamierzają płacić za 33-letniego obrońcę, zwłaszcza że latem będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu.

Sam Danilo wyraził chęć przenosin do Napoli, odrzucając wcześniejsze oferty z Al-Nassr i Vasco da Gama. Obrońca zamieścił też tajemniczy wpis na Instagramie, w którym napisał: „To, co jest heroiczne w człowieku, to nie należeć do stada”. Słowa te mogą być odniesieniem do jego aktualnej sytuacji w Juventusie i jego pragnienia rozpoczęcia nowego etapu w karierze.

Według doniesień, Napoli czeka teraz na kluczowe spotkanie Danilo z władzami Juventusu, które może przesądzić o jego losach w najbliższych tygodniach. Choć Juventus chciałby uzyskać coś w zamian za transfer w styczniu, czas działa na korzyść Napoli, które może spokojnie poczekać do lata, by pozyskać Brazylijczyka za darmo.

Sytuacja jest napięta, a tym, który może najbardziej ucierpieć na braku porozumienia między klubami jest właśnie Danilo będący wyłączony z gry.

Zobacz również: Szczęsny dostanie kolejną szansę? Flick musi podjąć ważną decyzję