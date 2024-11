Juventus może zdecydować się na sprzedaż wielkiego talentu

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Mbangula zostanie wystawiony na sprzedaż?

Juventus stoi przed poważnym wyzwaniem, zmuszającym klub do aktywności na zimowym rynku transferowym. Kontuzje kluczowych defensorów sprawiają, że Stara Dama rozważa sprowadzenie przynajmniej jednego, a być może nawet dwóch środkowych obrońców podczas najbliższego mercato, szczególnie jeśli dojdzie do odejścia Danilo. Brazylijczyk, podobnie jak Arthur i Paul Pogba, jest jednym z zawodników, których sprzedaż mogłoby pomóc Juventusowi w sfinansowaniu zimowych zakupów.

Wśród potencjalnych transferów znajduje się również młody napastnik Samuel Mbangula. Zawodnik, który został powołany do reprezentacji Belgii i zadebiutował w Serie A, wzbudza coraz większe zainteresowanie i przyciąga uwagę klubów. Mbangula trafił do Juventusu z Anderlechtu w 2020 roku za kwotę 390 tysięcy euro, a teraz jego wartość rynkowa wzrosła do co najmniej 10 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 329 minut w Serie A i Lidze Mistrzów, co znacząco zwiększyło jego szanse na transfer z dużym zyskiem dla Bianconerich.

Klub przedłużył niedawno kontrakt Mbanguli do 2028 roku, zwiększając jego wynagrodzenie z 100 do 250 tysięcy euro netto rocznie. Zainteresowanie ze strony innych klubów oraz perspektywa uzyskania z jego sprzedaży wysokiej kwoty skłaniają zarząd Juventusu do rozważenia jego transferu jako kroku do wzmocnienia budżetu na nowe wzmocnienia.

