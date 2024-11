Juventus liczy na zimowy transfer niechcianego piłkarza. Przychodził jako gwiazda z Barcelony

ANP / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Arthur zima poszuka nowego klubu

Arthur trenuje na obiektach Juventusu, choć w innych godzinach niż reszta drużyny. Ćwiczy codziennie pod okiem klubowego trenera, mając jeden dzień przerwy w tygodniu. Mimo że Juventus chciałby uwolnić część budżetu i szuka rozwiązania, by obniżyć wydatki, problemem wciąż pozostaje wysokie wynagrodzenie Brazylijczyka. Roczna pensja Arthura wynosi 5 milionów euro netto, co w całości obciąża budżet Juventusu kwotą ponad 5,5 miliona euro rocznie. Wysokie koszty sprawiają, że znalezienie zainteresowanego klubu nie jest łatwe, szczególnie dla transferu definitywnego.

Arthur trafił do Juventusu z Barcelony w lecie 2020 roku jako część wymiany za Miralema Pjanicia. Pierwsze dwa sezony we Włoszech rozegrał przeciętne, zaliczając 63 występy i zdobywając jedną bramkę. Z tego powodu klub zdecydował się na wypożyczenia – najpierw do Liverpoolu, a następnie do Fiorentiny. Teraz, wykluczony z obecnego składu Juventusu, pomocnik czeka na szansę, aby wrócić do regularnej gry i odbudować swoją formę.

Federico Pastorello, agent Arthura, zaznaczył, że brak gry to duża strata dla zawodnika o takich umiejętnościach. Potwierdził również, że w styczniu będą poszukiwać nowego klubu dla swojego klienta, wskazując, że profil Arthura mógłby zainteresować trenera Roberto De Zerbiego i Olympique Marsylia. Agent podkreśla, że Arthur, mimo trudnego okresu, pozostaje ambitny i zmotywowany, by wrócić na boisko. Jego kontrakt z Juve wygasa w czerwcu 2026 roku.

