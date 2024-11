Juventus blisko porozumienia z Pogbą. To koniec

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba wkrótce pożegna się z Juventusem

Juventus już od dłuższego czasu planuje zakończyć współpracę z Paulem Pogbą. Francuz został zawieszony początkowo na cztery lata, ostatecznie po odwołaniach skrócono go do 18 miesięcy, co oznacza, że mógłby wrócić na boisko w marcu 2025 roku. Mimo że sam zawodnik wyraził chęć kontynuowania kariery w zespole Starej Damy, klub od dłuższego czasu dąży do rozwiązania jego kontraktu. Dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli oraz trener Thiago Motta jasno zakomunikowali, że Pogba nie znajduje się w długoterminowych planach zespołu.

Po powrocie do Juventusu z Manchesteru United w 2022 roku, Pogba miał wzmocnić środek pola Starej Damy. Niestety, seria kontuzji oraz następnie problemy z dopingiem sprawiły, że jego rola w drużynie stała się marginalna. Jego kontrakt miał obowiązywać do czerwca 2026 roku, ale Juventus próbuje zakończyć współpracę znacznie szybciej z uwagi na to, że nikt w klubie nie wiąże z nim przyszłości.

“La Gazzetta dello Sport” donosi, że rozwiązanie kontraktu pomiędzy Juventusem i Paulem Pogbą ma nastąpić w najbliższych dniach, jeszcze przed zakończeniem przerwy na mecze reprezentacji. Tym samym Bianconeri będą mogli zrobić miejsce w budżecie płacowym dla nowych zawodników. Obecnie gracz pobiera jedynie kilka tysięcy euro ze względu na zawieszenie, jednak od marca otrzymywałby pełną kwotę ujętą w kontrakcie – około dziesięciu milionów euro.

