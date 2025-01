Juventus podjął ostateczną decyzję ws. Danilo. Brazylijczyk musi zaczekać

Juventus zgodził się na odejście Danilo jako wolnego zawodnika do Napoli, ale decyzja wejdzie w życie dopiero po bezpośrednim meczu tych drużyn w Serie A, zaplanowanym na 25 stycznia.

Hellraiser Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Danilo

Danilo odejdzie z Juventusu, ale po meczu z Napoli

Juventus złagodził swoje stanowisko wobec Danilo i jest gotów pozwolić brazylijskiemu obrońcy odejść za darmo w styczniowym oknie transferowym. Jednak klub z Turynu nie zamierza wzmacniać Napoli, które jest liderem Serie A, przed ich bezpośrednim starciem w najbliższą sobotę, 25 stycznia.

Napoli, pod wodzą Antonio Conte, od kilku tygodni interesuje się Danilo. Brazylijczyk wniósłby do zespołu doświadczenie oraz możliwość rotacji. Z powodu kończącego się za sześć miesięcy kontraktu mógłby dołączyć do nowego zespołu jako wolny zawodnik już teraz.. Niemniej Juventus początkowo odmówił rozwiązania umowy na prośbę zawodnika, uznając, że przejście do bezpośredniego rywala w Serie A jest nieakceptowalne.

W wyniku tej sytuacji Danilo został odsunięty od zespołu, ponieważ nie znajduje się w planach Thiago Motty. Mimo napiętej atmosfery, Juventus postanowił wyrazić zgodę na jego odejście, ale dopiero po kluczowym meczu z Napoli.

Decyzja ta nie jest przypadkowa. Bianconeri nie chcą wzmacniać Partenopeich przed ważnym pojedynkiem.. Napoli prowadzi w tabeli z 13-punktową przewagą nad niepokonanym Juventusem, co dodatkowo podkreśla wagę tego spotkania.

Danilo, 33-letni obrońca, po sobotnim meczu będzie mógł dołączyć do Napoli jako wolny zawodnik, co oznacza, że Juventus celowo opóźnia transfer, by nie osłabić swojej pozycji przed kluczowym starciem.

