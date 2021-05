Juventus odrzucił kolejną ofertę hiszpańskiego giganta za De Ligta

Źródło: AS

Holenderski obrońca Matthijs de Ligt cały czas znajduje się w kręgu zainteresowań Barcelony. Wszystko jednak wskazuje na to, że przedstawiciele Dumy Katalonii będą musieli sobie poszukać innego celu, bowiem ich kolejne zapytanie w sprawie transferu zawodnika zostało odrzucone przez Juventus.

Barcelona nie rezygnuje

De Ligt był łączony z transferem do Barcelony już latem 2019 roku, kiedy z Ajaksu Amsterdam do Katalonii przeniósł się jego ówczesny klubowy kolega Frenkie de Jong. Środkowy obrońca postanowił jednak obrać inny kierunek i za 75 milionów euro przeszedł do Juventusu.

Po pierwszych dwóch sezonach spędzonych w Turynie zarówno zawodnik, jak i przedstawiciele Juventusu mogą mieć mieszane uczucia. W Juventusie niewątpliwie spodziewano się znacznie więcej po transferze utalentowanego reprezentanta Holandii. W efekcie pojawiły się spekulacje, że Stara Dama może być gotowa do sprzedaży De Ligta.

Juventus nie zamierza sprzedawać

Według informacji dziennika AS, a także włoskich mediów, Juventus chce jednak zatrzymać piłkarza w swoim zespole. Stara Dama miała już w tym roku odrzucić ofertę ze strony Barcelony. Rozmowy w tej sprawie między przedstawicielami obu klubów miały być prowadzone przy okazji rozmów na temat projektu Europejskiej Superligi. W Turynie cały czas pokładają jednak wiarę w 21-letnim zawodniku. Jego umowa z klubem obowiązuje jeszcze do 30 czerwca 2024 roku.

De Ligt od czasu dołączenia do Juventusu rozegrał w jego barwach 70 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając pięć bramek i notując dwie asysty. W obecnym sezonie wystąpił w 31 spotkaniach. Na więcej nie pozwoliły mu względy zdrowotne. Należy jednak podkreślić, że jeżeli był zdrowy to był podstawowym zawodnikiem zespołu prowadzonego przez Andreę Pirlo.