De Ligt doradził zawodnikowi, który odrzucił transfer do Manchesteru United

Teun Koopmeiners, który był silnie łączony z transferem do Premier League, w tym do Manchesteru United, zdecydował się latem dołączyć do Juventusu. Holender ujawnił, że Matthijs de Ligt udzielił mu rady przed jego ostateczną decyzją.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Matthijs de Ligt

Koopmeiners wybrał Juventus mimo ofert z Premier League

Teun Koopmeiners, który był intensywnie łączony z przeprowadzką do Premier League, postanowił pozostać we Włoszech i dołączył do Juventusu z Atalanty za kwotę około 60 milionów euro – mimo że wcześniej przyznawał, iż chciałby spróbować swoich sił w Anglii. Oprócz United, Liverpool i Chelsea – pod wodzą Mauricio Pochettino – również monitorowały sytuację reprezentanta Holandii.

Pomimo powolnego startu w drużynie Starej Damy, Koopmeiners jest zdeterminowany, aby się rozwijać i pokazać swój potencjał w dalszej części sezonu. W wywiadzie dla włoskiego “Tuttosport” ujawnił, że przed finalizacją transferu do Allianz Stadium szukał rady u De Ligta, który grał w Juventusie, zanim przeniósł się do Manchesteru United.

– Nigdy wcześniej tu nie byłem, ale znałem historię klubu i grałem przeciwko nim – powiedział Koopmeiners. – Kiedy przyjechałem do klubu, zobaczyłem na własne oczy, że wszystko, co wiedziałem i co powiedział mi De Ligt, było prawdą: od udogodnień po infrastrukturę, po życzliwość ludzi. Tutaj jest naprawdę fantastyczne. W Juve wszystko jest piękne: od pierwszego dnia czułem się, jakbym żył snem.

Mimo że doniesienia sugerowały, że Koopmeiners miał możliwość przejścia do Premier League, przyznał, że „spełnieniem marzeń” było dołączenie do Juve. – Powtarzam, pracowałem na to od dziecka: wielokrotnie mówiłem mojej dziewczynie, że moim celem będzie zostać graczem Juventusu i udało się.