Źródło: AS

Alvaro Morata aktualnie broni barw Juventusu FC na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Dziennik AS twierdzi, że mistrzowie Włoch chcą przedłużyć wypożyczenie zawodnika o kolejne 12 miesięcy,

Alvaro Morata w trakcie ostatniej letniej sesji transferowej dołączył do Juve z Atletico Madryt. Bianconeri mają możliwość wykupienia piłkarza na stałe po zakończeniu sezonu. Wygląda jednak na to, że przedstawiciele Starej Damy woleliby wypożyczyć Hiszpana, na co wpływ ma mieć niepewna sytuacja finansowa w obliczu pandemii COVID-19.

28-latek w trakcie trwającej kampanii zdołał rozegrać już w szeregach Juve łącznie 26 spotkań, zdobywając w nich 13 bramek, notując też 10 asyst. Godne uwagi jest to, że to druga przygoda Moraty z Juventusem w karierze. W trakcie pierwszej między innymi zagrał w finale Ligi Mistrzów.

Morata bez wątpienia jest jedną z kluczowych postaci Bianconerich w ofensywie w trakcie trwającej kampanii. W szeregach włoskiej drużyny piłkarz imponuje skutecznością. Chociaż w lidze gola nie strzelił w sześciu ostatnich spotkaniach. Niemniej w dwóch ostatnich meczach zaliczył asysty.

Ciekawe jest też to, że Morata to mocny punkt Juve w Lidze Mistrzów. W elitarnych rozgrywkach 28-letni napastnik wystąpił w sześciu meczach, zdobywając w nich sześć bramek i jedną asystę. Tym samym kibice Biało-czarnych liczą na skuteczność Hiszpana w dwumeczu z FC Porto.

Juventus we wtorkowym wieczór w rewanżu Coppa Italia zagra na swoim stadionie z Interem Mediolan. Pierwsza batalia z udziałem obu ekipa zakończyła się wygraną turyńczyków 2:1. Według informacji włoskich mediów Morata jest awizowany w wyjściowym składzie Juventusu na to starcie.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin