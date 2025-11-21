Juventus chce pozyskać Anglika. Ciekawy transfer na horyzoncie

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Charlie Cresswell na liście życzeń Juventusu

Juventus Turyn zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli Serie A, a w trzech ostatnich meczach zdobył siedem punktów. W klubie trwają intensywne przygotowania do zimowego okna transferowego, które zbliża się wielkimi krokami. Jednym z priorytetów ma być pozyskanie środkowego obrońcy, a Luciano Spalletti otrzymał już od działaczy szeroką listę potencjalnych wzmocnień.

Jak informuje „Tuttosport”, Juventus ponownie zwrócił uwagę na Charliego Cresswella, 23-letniego angielskiego defensora, który reprezentuje barwy Toulousy. Dyrektor generalny Starej Damy Damien Comolli ma być gotowy do rozpoczęcia rozmów już w styczniu. Co istotne, Comolli doskonale zna Cresswella, gdyż to właśnie on sprowadził go do francuskiego klubu latem 2024 roku. Teraz chciałby powtórzyć ten transfer w Turynie, a Spalletti miał już zaakceptować kandydaturę Anglika.

Cresswell ma kontrakt ważny do czerwca 2028 roku. Juventus będzie musiał przygotować konkretną ofertę, by przekonać Francuzów do sprzedaży. 23-latek od dłuższego czasu znajduje się także na radarze innych klubów. Wcześniej interesowały się nim m.in. Atalanta, Everton oraz West Ham United, który wciąż monitoruje jego sytuację przed zimowym oknem.

Były reprezentant Anglii U-21 rozgrywa drugi sezon w Ligue 1 i imponuje dojrzałą grą w defensywie oraz umiejętnością rozgrywania piłki od tyłu. W Anglii występował wcześniej w Leeds United, którego jest wychowankiem. W trwającym sezonie strzelił trzy gole i zanotował jedną asystę w 12 meczach ligowych.