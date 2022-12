fot. PressFocus Na zdjęciu: Jorginho

Po sezonie wygasa kontrakt Jorginho z Chelsea. Środkowy pomocnik otrzymał od londyńczyków propozycję nowej umowy, a pozostanie w obecnym zespole jest dla niego priorytetem.

Przyszłość Jorginho stoi pod znakiem zapytania

Chelsea zaproponowała mu przedłużenie wygasającego kontraktu

Dla Włoch pozostanie w Londynie jest priorytetem

Jorginho chce dogadać się z Chelsea

Chelsea stoi przed kluczowymi wyborami w kontekście tworzenia kadry na przyszły sezon. Latem wygasają kontrakty Jorginho i N’Golo Kante, a utrata obu zawodników wiązałaby się z konieczną przebudową środka pola. Coraz więcej wskazuje na to, że z Londynem pożegna się reprezentant Francji, którego kusi FC Barcelona.

Priorytetem Włocha jest natomiast pozostanie w Chelsea. Wielokrotnie w jego imieniu wypowiadał się już agent Joao Santos. Teraz przyznał, że otrzymano od The Blues propozycję kontynuowania współpracy.

– Otrzymaliśmy od Chelsea ofertę nowego kontraktu. Naszym priorytetem są więc negocjacje z tym klubem – przekonuje agent Jorginho.

W kontekście Jorginho mówiło się także o potencjalnym powrocie do Napoli. To dla niego ciekawy kierunek, natomiast w tym momencie taki ruch byłby niemożliwy do zrealizowania.

Jeśli Włoch pozostanie w Chelsea, jego rola w przyszłym sezonie może ulec zmianie. Londyńczycy pracują bowiem nad transferem Enzo Fernandeza, a ponadto na ich liście życzeń nieustannie znajduje się Declan Rice.

