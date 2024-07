Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Monza pracuje nad transferem Wojciecha Szczęsnego

Michele Di Gregorio już jutro zostanie zaprezentowany jako nowy bramkarz Juventusu. Starej Damie ciągle nie udało się jednak sprzedać Wojciecha Szczęsnego. Bianconeri uważają, że czas polskiego golkipera w Turynie dobiegł końca, ale całkowitego porozumienia wciąż nie ma. Wydawało się, że 84-krotny reprezentant Polski wyląduje w saudyjskim Al-Nassr, choć nic nie jest jeszcze przesądzone.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości Wojciecha Szczęsnego przekazał włoski dziennikarz, Nicolo Schira. Według doniesień wspomnianego żurnalisty 34-latek ostatecznie może zostać w Serie A. O zakontraktowanie doświadczonego bramkarza zabiega bowiem Monza. Prezes mediolańskiego klubu Adriano Galliani w zeszłym tygodniu spotkał się z agentami naszego piłkarza i prowadzono rozmowy.

Gdzie w przyszłym sezonie zagra Wojciech Szczęsny? Al-Nassr 43% Monza 43% Juventus 14% 7 + Głosy Oddaj swój głos: Al-Nassr

Monza

Juventus

Taki transfer nie będzie jednak łatwy do zrealizowania, ponieważ Juventus musiałby wcześniej wypłacić Wojciechowi Szczęsnemu dużą część pozostałego wynagrodzenia w formie odprawy. W innym wypadku Monzy nie byłoby stać na zatrudnienie mierzącego 196 centymetrów wzrostu golkipera. Przyszłość 34-letniego bramkarza powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach.

Wojciech Szczęsny w koszulce Starej Damy rozegrał łącznie 252 spotkania, wpuścił 233 gole i zachował 103 czyste konta. Portal “Transfermarkt” wycenia Polaka na 6 milionów euro. Umowa byłego zawodnika Arsenalu czy Romy z Juventusem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Co ciekawe, gdyby Wojciech Szczęsny powędrował do Monzy, to zamieniłby się miejscami z Michelem Di Gregorio.