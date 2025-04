Barcelona musi podziękować West Hamowi. Dzięki niemu zarobi kilka milionów

West Ham United utrzymał się w Premier League i tym samym będzie musiał wykupić Jeana-Claira Todibo z Nicei, co wynika z zapisów w umowie. Jak podaje kataloński dziennik Mundo Deportivo, na wspomnianej transakcji zarobi także FC Barcelona.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

West Ham wykupi Jeana-Claira Todibo. Barcelona na tym skorzysta

Znamy już wszystkich spadkowiczów Premier League – z elitą pożegnali się Southampton, Leicester City oraz Ipswich Town. To oznacza, iż West Ham United jest pewny utrzymania w angielskiej ekstraklasie, mimo że rozgrywa bardzo słaby sezon i w tym momencie zajmuje dopiero 17. miejsce w stawce. Co ciekawe, fakt pozostania drużyny Młotów na najwyższym poziomie rozgrywkowym aktywował pewien zapis. Mianowicie, West Ham United będzie musiał wykupić Jeana-Claira Todibo.

Dotychczas 25-letni stoper występował w zespole The Hammers na podstawie rocznego wypożyczenia, natomiast teraz przejdzie do londyńskiej ekipy na zasadzie transferu definitywnego. Angielscy włodarze zobowiązali się bowiem do wykupu środkowego obrońcy w przypadku zapewnienia sobie utrzymania w Premier League. West Ham United zapłaci Nicei za tego zawodnika ponad 40 milionów euro, a 20% kwoty powędruje na konto Barcelony, czyli byłego klubu defensora.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jak poinformował hiszpański dziennik „Mundo Deportivo”, Duma Katalonii otrzyma dokładnie 8,5 miliona euro, co będzie sporym zastrzykiem finansowym dla lidera La Ligi. Łączny zarobek półfinalisty Ligi Mistrzów na tym piłkarzu wyniesie więc 25 milionów euro (dodając kwotę za sprzedaż do Nicei i opłaty za wypożyczenia do Schalke oraz Benfiki).

Jean-Clair Todibo był zawodnikiem drużyny Blaugrany w latach 2019-2021, ale dla pierwszego zespołu Barcelony rozegrał zaledwie 5 meczów, spędzając więcej czasu na licznych wypożyczeniach. W najbliższych tygodniach mierzący 190 centymetrów stoper zwiąże się długoterminowym kontraktem ze wspomnianym wyżej West Hamem United.