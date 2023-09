IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real Madryt od kilku lat obserwuje sytuację Kyliana Mbappe

Jednak nadal nie doszło do konkretnych rozmów ws. transferu

Javier Tebas, prezes LaLiga, uważa, że Królewscy mogą wydać nawet 200 milionów euro

Według Javiera Tebasa Real Madryt może kupić Kyliana Mbappé

Tego lata Kylian Mbappe ponownie ożywił plotki transferowe. Po raz kolejny donoszono, że gwiazda PSG jest blisko Realu Madryt, ale ostatecznie nie doszło do tego transferu. Aktualnie w Paryżu trwają dyskusje nawet o odnowieniu kontraktu. To zmusiłoby Królewskich do wielkich wydatków. Javier Tebas, prezes LaLiga uważa, że Los Blancos mogą zapłacić nawet 200 milionów euro.

– Czy Real Madryt może sobie pozwolić na Kyliana Mbappé? Musimy zobaczyć, jak wyciągnąć 200 milionów, w ciągu ilu lat i w jaki sposób je spłacą. Nie wiem. Real Madryt może zrobić wiele dla Mbappe, ale nie tylko. Mam jednak wrażenie, że mogliby tego dokonać – stwierdził prezes LaLiga.

– Nigdy nie będziemy stosować modelu specyficznego dla lig angielskich, włoskich i francuskich opartego na stratach. W każdym razie nie tak długo, jak będę prezydentem LaLiga – dodał.

Zobacz także: Piekarski wprost o Michniewiczu. “Dziennikarze przesadzili. Zaszczuli go”