PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Wyjaśnia się przyszłość Jana Bednarka, który nie mógł liczyć na regularne występy w Aston Villi, gdzie przebywa na wypożyczeniu. 26-letni stoper w połowie sezonu ma wrócić do Southampton – podaje Tomasz Włodarczyk.

Jan Bednarek nie dokończy kampanii w Aston Villi

Obrońca przedwcześnie opuści ekipę z Birmingham

26-latek wróci do Southampton, któremu pomoże w walce o utrzymanie

Bednarek wraca na St Mary’s Stadium

Zgodnie z najnowszymi informacjami Tomasza Włodarczyka z serwisu “Meczyki.pl”, wypożyczenie Jana Bednarka z Southampton do Aston Villi zostanie skrócone. Defensor pierwotnie miał pozostać w zespole do Birmingham przynajmniej do zakończenia sezonu 2022/2023, ale obie strony zakończą współpracę już teraz.

46-krotny reprezentant Polski tym samym wróci do Southampton, któremu pomoże w walce o utrzymanie się na poziomie Premier League. Drużyna “Świętych” zamyka bowiem ligową tabelę i potrzebuje wzmocnień, aby sensacyjnie nie spaść do Championship. Jednym z takich ma być powrót Jana Bednarka.

🚨💣Jan Bednarek ma wkrótce wrócić do Southampton! Reprezentant Polski skróci wypożyczenie do Aston Villi. Cel: regularna gra. https://t.co/833vQJJQCc — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 23, 2023

Polski obrońca został sprowadzony do Aston Villi przez Stevena Gerrarda, który nie pracuje już z zespołem “Lwów”. Nowy szkoleniowiec jedenastej ekipy Premier League Unai Emery nie stawia na byłego zawodnika Lecha Poznań, dlatego mierzący 189 centymetrów wzrostu stoper spróbuje odbudować swoją formę na St Mary’s Stadium.

Jan Bednarek rozegrał tylko cztery spotkania w koszulce drużyny z Birmingham. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 18 milionów euro.

Czytaj więcej: