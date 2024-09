Borussia straci wielki talent? Giganci Premier League w gotowości

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jamie Bynoe-Gittens

Jamie Bynoe-Gittens pod lupą angielskich potentatów

Jamie Bynoe-Gittens jest jednym z najskuteczniejszych piłkarzy Borussii Dortmund na początku kampanii 2024/2025. 20-letni skrzydłowy po dwóch kolejkach Bundesligi ma bowiem na swoim koncie dwie bramki. Doskonała forma lewego napastnika nie uchodzi uwadze europejskich gigantów – donosi Ekrem Konur w mediach społecznościowych.

Turecki dziennikarz podaje, że najlepsze kluby Premier League bacznie monitorują sytuację młodzieżowego reprezentanta Anglii. Co więcej, włodarze BVB już w zimowym oknie transferowym mogą spodziewać się ofert za swoją gwiazdkę. Zatem niewykluczone, że mierzący 177 centymetrów zawodnik w styczniowym okienku wróci do swojej ojczyzny.

Jamie Bynoe-Gittens jest wychowankiem Reading, z którego w 2018 roku trafił do akademii Manchesteru City. Dwudziestolatkowi nie udało się jednak przebić do pierwszego zespołu Obywateli, dlatego zdecydował się na przeprowadzkę do Borussii Dortmund. Urodzony w Londynie piłkarz w seniorskiej piłce zadebiutował właśnie w Niemczech.

Dotychczasowy bilans młodego skrzydłowego w drużynie Die Borussen to 61 spotkań, 7 goli oraz 9 asyst. Borussia Dortmund, która pozyskała Jamiego Bynoe’a-Gittensa bez kwoty odstępnego, w niedalekiej przyszłości może zarobić na jego sprzedaży istną fortunę. Warto dodać, że kontrakt atakującego z BVB obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.