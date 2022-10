Pressfocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann i jego przyszłość to kwestia, która wzbudziła spór między Atletico i Barceloną. Sprawa Francuza została już jednak wyjaśniona.

Jakiś czas temu pojawiła się różnica zdań między Barceloną i Atletico

Dotyczyła ona przyszłości Antoine’a Griezmanna

Kluby znalazły jednak rozwiązanie problemu

Barcelona poszła na kompromis

W 2014 roku Antoine Griezmann trafił do Atletico Madryt, które z powodzeniem reprezentował przez pięć lat. Później Francuza kupiła Barcelona. Zapłaciła ona za transfer aż 120 milionów euro, ale piłkarz rozczarował na Camp Nou. W minionym sezonie został zatem wypożyczony do czerwca 2023 roku.

Griezmann po powrocie do Atletico był podstawowym piłkarzem. Sytuacja zmieniła się w bieżącej kampanii. Francuz spędzał ma boisku maksymalnie 30 minut, co wzbudziło podejrzenia. Okazało się, że Atletico celowo nie korzystała z piłkarza w dłuższym wymiarze czasowym. Musiałoby wówczas wykupić Griezmanna z Barcelony za pewną kwotę. W Madrycie uznali, że ta jest za wysoka i umyślnie starano się tego niknąć. Barcelona rozważała pójście z tą sprawą do sądu. Taki scenariusz się jednak nie spełni, o czym poinformował Joan Laporta.

– Być może operacja z Atlético nie była dla nas tak korzystne. Teraz udało nam się osiągnąć porozumienie na kwotę 20 milionów euro kwoty stałej i 4 miliony zmiennych. Gdybyśmy poszli z tym do sądu, wszystko toczyłoby się powoli, a my się spieszyliśmy przed mundialem. Jeśli by do nas wrócił to jego wynagrodzenie wynosiłoby 36M euro i to byłby dla nas dramat – powiedział prezydent Barcelony, Joan Laporta.

