Z Barcelony do Atletico? Diego Simeone marzy o tym zawodniku

Atletico Madryt marzy o pozyskaniu Inigo Martineza z Barcelony - podaje strona Fichajes.net. Taki transfer jest jednak mało prawdopodobny, ponieważ stoper niedawno przedłużył swój kontrakt z katalońskim klubem do połowy 2026 roku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Inigo Martinez na celowniku Atletico Madryt

Atletico Madryt planuje wzmocnić pozycję środkowego obrońcy podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Zdaniem hiszpańskiego serwisu “Fichajes.net” na celowniku stołecznego klubu znalazło się niespodziewane nazwisko. Z informacji przekazanych przez wspomniany portal wynika bowiem, że szkoleniowiec drużyny Los Rojiblancos – Diego Simeone – marzy o zakontraktowaniu Inigo Martineza, czyli podstawowego stopera Barcelony.

Taki transfer wydaje się jednak bardzo mało prawdopodobny, ponieważ 33-letni Hiszpan jest szczęśliwy na Camp Nou, a jakby tego było mało, to doświadczony piłkarz kilka dni temu przedłużył kontrakt z katalońską ekipą do 30 czerwca 2026 roku. 21-krotny reprezentant La Furia Roja to jeden z kluczowych zawodników zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka, więc włodarze lidera La Ligi najprawdopodobniej nawet nie rozważą propozycji za środkowego obrońcę.

Inigo Martinez z powodzeniem występuje w barwach Barcelony od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się do stolicy Katalonii na podstawie wolnego transferu po wcześniejszym rozstaniu z Athletikiem Bilbao. W trwającej kampanii mierzący 182 centymetry defensor rozegrał 32 spotkania, zdobył 3 bramki i zaliczył 5 asyst. Fachowa strona “Transfermarkt” wycenia wychowanka Realu Sociedad na 5 milionów euro.