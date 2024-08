PressFocus Na zdjęciu: Florentino Perez

Ilkay Gundogan był oferowany Realowi Madryt

Ilkay Gundogan podczas letniego okienka transferowego niemal na pewno odejdzie z Barcelony. Duma Katalonii wypycha z klubu 33-letniego pomocnika, który znacznie obciąża budżet płacowy hiszpańskiego zespołu. Co ciekawe, 82-krotny reprezentant Niemiec przed dołączeniem do Barcy mógł przeprowadzić się na… Santiago Bernabeu.

Jak podaje Jose Felix Diaz z gazety “MARCA”, Ilkay Gundogan latem 2023 roku został zaoferowany Realowi Madryt, jednak Królewscy nie byli zainteresowani takim transferem. Mistrz La Ligi w tym oknie również nie będzie zabiegał o względy doświadczonego pomocnika, pomimo że Toni Kroos zdecydował się na zakończenie piłkarskiej kariery.

Wiele wskazuje na to, że Ilkay Gundogan wróci do Manchesteru City, ponieważ z ostatnich informacji wynika, iż Pep Guardiola wyraził już zgodę na powrót 33-latka do drużyny Obywateli. Utytułowany piłkarz ma w czym wybierać, gdyż może także liczyć na propozycje z takich krajów jak Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska oraz Katar.

Środkowy pomocnik z powodzeniem występuje w barwach Barcelony od lipca 2023 roku, kiedy przeprowadził się do stolicy Katalonii na zasadzie wolnego transferu właśnie z Manchesteru City. Bilans Ilkaya Gundogana na Camp Nou to 51 meczów, 5 bramek i 14 asyst. Wygląda na to, że jego statystyki nie zostaną już poprawione.