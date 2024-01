Arijon Ibrahimović jest w tym sezonie wypożyczony z Bayernu Monachium do Frosinone. Niemiec zrobił na włoskim klubie na tyle dobre wrażenie, że latem może zostać wykupiony na stałe. Według Floriana Plettenberga beniaminek Serie A uruchomi klauzulę wykupu.

Imago / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Arijon Ibrahimović

Arijon Ibrahimović przebywa na wypożyczeniu we włoskim Frosinone

Beniaminek Serie A rozważa aktywowanie klauzuli wykupu w wysokości 3.5 miliona euro

Niemiec znajduje się na radarze Milanu, Sportingu oraz Eintrachtu Frankfurt

Arijon Ibrahimović opuści Bayern?

Bayern przed sezonem zdecydował się na wypożyczenie Arijona Ibrahimovicia, aby ten zebrał więcej doświadczenia w grze na najwyższym poziomie. 18-latek przeniósł się z mistrza Niemiec do beniaminka Serie A – Frosinone. Jego dotychczasowe występy sprawiły, że włoski klub miał podjąć decyzję o aktywowaniu klauzuli wykupu, która znajduje się w jego umowie.

Kwota odstępnego wynosi zaledwie 3.5 miliona euro. Co więcej, jeśli Bayern będzie chciał zawodnika sprowadzić ponownie do klubu, to będzie miał pierwszeństwo przy ponownym zakupie za kwotę w granicach 11 milionów euro.

Ponadto dziennikarz Florian Plettenberg przekazał, że utalentowanym piłkarzem interesują się inne kluby. Reprezentant Niemiec do lat 19 znajduje się na radarze AC Milanu, Sportingu Lizbona oraz Eintrachtu Frankfurt. Wszystkie trzy zespoły monitorują sytuację Ibrahimovicia, lecz najbliżej transferu jest jego obecny zespół – Frosinone.

W tym sezonie zagrał 11 spotkań, w których strzelił 2 bramki i zaliczył jedną asystę.