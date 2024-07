Mats Hummels pożegnał się z Borussią Dortmund i szuka nowego klubu. "Kicker" sensacyjnie łączy go z przenosinami do Bayeru Leverkusen.

fot. Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

Mistrz Niemiec skorzysta z usług weterana?

Mats Hummels był jednym z bohaterów Borussii Dortmund, która zaliczyła w sezonie 2023/2024 niesamowitą kampanię w Lidze Mistrzów. Wyeliminowała kolejno Atletico Madryt i Paris Saint-Germain, kwalifikując się do finału. Tam okazała się jednak słabsza od Realu Madryt, przegrywając 0-2. Hummels miał nadzieję, że w pięknym stylu zakończy swoją przygodę z niemieckim klubem, bowiem od dłuższego czasu planował odejść po wygaśnięciu umowy. Mimo nacisków Borussii, nie zdecydował się na jej przedłużenie. Teraz został wolnym zawodnikiem.

35-latek poszukuje nowego klubu. W ostatnich miesiącach udowodnił, że dalej może grać na najwyższym poziomie, dlatego propozycji na pewno mu nie brakuje. Media łączyły go chociażby z Milanem czy AS Romą. Opcją jest oczywiście również przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych, lecz Hummels wolałby raczej pozostać w Europie. Sensacyjne doniesienia przekazał “Kicker”, według którego istnieje spore prawdopodobieństwo, że niemiecki stoper będzie mógł dalej grać w Bundeslidze. Zainteresowanie jego usługami wyraził Bayer Leverkusen, który rozważa złożenie oferty.

Mistrzowie Niemiec widzą w Hummelsie zastępstwo za Jonathana Taha, o którego intensywnie zabiega Bayern Monachium. Jeśli reprezentant kraju przeniesie się do Bawarii, wówczas pojawi się w bloku defensywnym miejsce dla byłego obrońcy Borussii Dortmund.

Bayer musi się zastanowić czy jest to odpowiednia kandydatura. Hummels imponuje cechami przywódczymi i doświadczeniem, natomiast Tah prezentuje zupełnie inny styl gry, oparty na dynamice i szybkości.