News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez na celowniku Atletico Madryt

Julian Alvarez nie jest podstawowym zawodnikiem Manchesteru City, ponieważ w linii ataku drużyny The Citizens występuje Erling Haaland. 24-letni napastnik mimo to strzelił 19 goli i zaliczył 13 asyst, a na boisku spędził łącznie 3480 minut. Warto dodać, że angielski klub po zwycięstwie w poprzedniej edycji Ligi Mistrzów grał w kilku dodatkowych rozgrywkach, między innymi w Superpucharze Europy oraz Klubowych Mistrzostwach Świata, dlatego Pep Guardiola mógł zapewnić Argentyńczykowi odpowiednią liczbę meczów.

Inaczej będzie w kolejnej kampanii, co pod znakiem zapytania stawia przyszłość Juliana Alvareza. Jeśli skuteczny atakujący zechce odgrywać pierwsze skrzypce, to po prostu będzie musiał opuścić Etihad Stadium. Z pomocną dłonią do 29-krotnego reprezentanta Albiceleste przychodzi Atletico Madryt, które szuka nowego napastnika. Według najnowszych informacji hiszpańskiego dziennika “MARCA” 24-latek jest priorytetowym celem transferowym Rojiblancos, jeśli chodzi o nadchodzące lato.

Co więcej, włodarze hiszpańskiej ekipy podobno nawiązali już kontakt z przedstawicielami Juliana Alvareza, żeby poznać jego plany na przyszłość. Kontrakt mistrza świata obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a jego wartość rynkowa jest szacowana na 90 milionów euro. Przeprowadzenie tego transferu nie będzie więc łatwym zadaniem.