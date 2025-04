Arsenal planuje wyprzedzić konkurencję. Chce ściągnąć młodą gwiazdę

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Harvey Higgins podpisze kontrakt z Arsenalem?

Arsenal planuje poważnie wzmocnić skład podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Włodarze Kanonierów pragną zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach, ściągając do ekipy prowadzonej przez Mikela Artetę piłkarzy z europejskiego topu. Z przeprowadzką na Emirates Stadium są łączeni tacy zawodnicy jak między innymi Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi czy Nico Williams. W międzyczasie w pocie czoła pracują również skauci londyńskiego klubu, którzy poszukują perełek z całego świata.

Jedną z takich jest bez wątpienia Harvey Higgins, który przykuł uwagę Kanonierów – dowiedział się hiszpański serwis “Fichajes.net”. 16-letni napastnik błyszczy w młodzieżowych drużynach Blackburn Rovers, co jak widać, nie przechodzi bez echa. Działacze The Gunners zdają sobie sprawę, że w młodym snajperze drzemie ogromny potencjał, dlatego nie chcą przegapić okazji na sprowadzenie tak utalentowanego piłkarza. Zdolny Anglik na początku oczywiście grałby w juniorskich zespołach Arsenalu.

Harvey Higgins jest młodzieżowym reprezentantem kraju. Urodzony w 2009 roku zawodnik występuje w drużynie narodowej do lat 16. Zainteresowanie perspektywicznym napastnikiem odzwierciedla strategię Arsenalu polegającą na inwestowaniu w młode talenty o dużym potencjale. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, to wychowanek Blackburn Rovers w długoterminowej perspektywie może stanowić o sile linii ataku ekipy Kanonierów.