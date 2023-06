Jak donosi "The Sun", Hannibal Mejbri znalazł się na celowniku Borussii Dortmund. Pomocnik Manchesteru United miałby zastąpić Jude'a Bellinghama na Signal Iduna Park.

Źródło: The Sun

PressFocus Na zdjęciu: Hannibal Mejbri

Hannibal Mejbri na celowniku Borussii Dortmund

Tunezyjczyk miałby zastąpić Jude’a Bellinghama

20-latek ma za sobą całkiem udany sezon w Birmingham

Hannibal Mejbri zawita na Signal Iduna Park?

Z informacji przekazanych przez brytyjski “The Sun” wynika, że sytuację Hannibala Mejbriego uważnie monitorują szefowie Borussii Dortmund. Utalentowany Tunezyjczyk miałby zastąpić na Signal Iguna Park Jude’a Bellinghama. Anglik prawdopodobnie latem zasili szeregi Realu Madryt.

Hannibal Mejbri jest związany kontraktem z Manchesterem United do czerwca 2026 roku. “Czerwone Diabły” mają też zapis pozwalający na przedłużenie umowy o dodatkowy sezon. Na razie nie wiadomo, jakie plany wobec 20-latka będzie miał Erik Ten Hag. Utalentowany piłkarz do tej pory tylko trzykrotnie wystąpił w seniorskim składzie zespołu z Old Trafford.

22-krotny reprezentant Tunezji poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Birmingham. 20-letni pomocnik zbiera bardzo dobre recenzje w klubie z St Andrew’s Stadion. Łącznie rozegrał 41 spotkań, w których zdobył jedną bramkę oraz zanotował sześć asyst.

