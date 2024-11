Gyokeres rozchwytywany. Szwed na celowniku dwóch wielkich klubów

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Manchester United i Chelsea mogą powalczyć o Gyokeresa

Viktor Gyokeres to wyróżniający się napastnik Sportingu Lizbona i wkrótce może opuścić Portugalię, aby spróbować swoich sił w Premier League.

Szwedzki snajper przeżywa najlepszy okres w swojej karierze. W obecnym sezonie strzelił już 23 gole w zaledwie 18. spotkaniach. Dzięki temu stał się jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym.

Jest to piłkarz, który potrafi przesądzić o losach meczu zarówno w lidze portugalskiej, jak i w reprezentacji Szwecji. Napastnik zwrócił uwagę czołowych klubów Premier League, które planują dołączyć do rywalizacji o jego podpis w nadchodzącym okienku transferowym.

Chelsea jest jednym z klubów, które mocno zabiegają o Gyokeresa. Londyńczycy są w trakcie przebudowy składu i pilnie potrzebują napastnika, który może wziąć na siebie ciężar zdobywania bramek.

Szwed dzięki swojej sile fizycznej i instynktowi strzeleckiemu idealnie pasowałby do planów klubu. The Blues są gotowi na dużą inwestycję, ponieważ chcą powrócić do czołówki Premier League, a także na arenie międzynarodowej.

Manchester United wydaje się być jednak bardziej naturalnym kierunkiem dla szwedzkiego napastnika. Ruben Amorim, który był jego trenerem w Sportingu, może przekonać go do przenosin do Czerwonych Diabłów.

Portugalski trener doskonale zna możliwości Gyokeresa i wie, jak najlepiej wykorzystać jego potencjał.

