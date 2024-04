Gwiazdor, który chce podążyć za Xabim Alonso do Realu Madryt

Xabi Alonso jest uznawany za idealnego kandydata do zastąpienia Carlo Ancelottiego w Realu Madryt. Jak się okazuje, za Hiszpanem chętnie podążyłby Grimaldo.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Grimaldo chciałby podążać za Xabim Alonso

Xabi Alonso w sezonie 2023/2024 już odniósł wielki sukces, detronizując Bayern Monachium. Hiszpan poprowadził Bayer Leverkusen do pierwszego w historii mistrzostwa Niemiec. Dobre wyniki z Aptekarzami były powodem do wielu medialnych plotek na jego temat i wcale to wcale nie może dziwić, bo szkoleniowiec zwrócił na siebie uwagę największych klubów, w tym przede wszystkim Liverpoolu oraz wspomnianych Bawarczyków.

Współpracę z Alonso chwalą sobie także piłkarze, a w ostatnim czasie ciekawej wypowiedzi udzielił Grimaldo. Filar ekipy z Leverkusen przyznał, że chciałby kontynuować grę pod wodzą trenera nawet w innych drużynach.

– To prawda, że ​​chciałbym z nim więcej pracować, czy to w Bayerze Leverkusen, czy gdziekolwiek indziej – powiedział piłkarz dla serwisu Esquire.

Xabi Alonso i Grimaldo w Realu Madryt?

Przedłużenie kontraktu z Bayerem miało być sygnałem dla Realu Madryt, który prawdopodobnie w najbliższych dwóch latach będzie szukał następcy Carlo Ancelottiego. Według mediów Xabi Alonso jest najpoważniejszym kandydatem i chętnie poczeka na ruch Królewskich.

Być może Los Blancos skorzystają z okazji i nawiązując do słów Grimaldo, ściągną do siebie trenera oraz fantastycznego lewego obrońcę. Taki duet z pewnością mógłby zadowolić kibiców z Santiago Bernabeu.

Czytaj dalej: Guardiola chce sprowadzić trzy gwiazdy, aby wygrać kolejną Ligę Mistrzów