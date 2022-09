Pressfocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao znajduje się na liście życzeń Chelsea. Milan nie chce jednak sprzedać Portugalczyka, którego celem jest nowy kontrakt we Włoszech.

Milan latem otrzymał nieoficjalną ofertę od Chelsea

Londyńczycy zabiegali o to, aby ich piłkarzem został Rafael Leao

Portugalczyk ma jednak inny plan

Milan może być spokojny

Milan i Chelsea to drużyny, które rozczarowują swoich kibiców w pierwszych tygodniach sezonu 2022/2023. Mediolańczycy nie są w kryzysie, ale już trzykrotnie stracili punkty. Z kolei londyńczycy zmienili szkoleniowca, ponieważ pozycja w tabeli pozostawiała wiele do życzenia. Kluby te łączy Rafael Leao, czyli gwiazdor Serie A, o którego zabiega gigant Premier League.

The Blues zachwycili się Portugalczykiem w minionym oknie transferowym. Londyńczykom potrzebne było jakościowe wzmocnienie ofensywy, a Leao to gwarant wielu goli. W poprzedniej kampanii uzbierał ich 14, a do tego dorzucił 12 asyst. Chelsea złożyła nieoficjalną ofertę Milanowi, ale nie spotkała się ona z akceptacją mediolańczyków, którzy zatrzymali swojego lidera.

Chelsea nie porzuciła swoich marzeń o kupnie Leao. Między innymi dlatego, że Portugalczyk ma tylko dwa lata kontraktu. Milan nie uznaje tego za problem, ponieważ jest spokojny o przedłużenie umowy z 23-latkiem. Negocjacje w tej sprawie już trwają. Leao chciałby dostać siedem milionów euro rocznie. Mistrz Włoch na razie oferował o milion mniej, ale zawodnikowi zależy na Milanie. Portugalczyk chce związać się z dotychczasowym pracodawcą nowym kontraktem, a to sprawiłoby, że Chelsea musiałaby się obejść smakiem.

