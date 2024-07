Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Bayer Leverkusen obejdzie się smakiem, Guler zostaje w Realu

Real Madryt latem ubiegłego roku postanowił ubiec innych rywali i wyłożyć 20 milionów euro na wielki turecki talent. Do stolicy Hiszpanii przeprowadził się Arda Guler, określany jako jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia. Choć początki środkowego pomocnika w Los Blancos nie należały do najlepszych, to z biegiem czasu Turek zyskał szacunek w klubie oraz sympatię fanów Królewskich. Końcówka sezonu w wykonaniu 19-latka była oszałamiająca, co przyciągnęło uwagę innych klubów.

O ewentualnym wypożyczeniu Ardy Gulera było głośno już w trakcie poprzedniego sezonu. Reprezentanta Turcji wymieniano w kontekście dołączenia do Borussii Dortmund, AC Milanu, Realu Sociedad czy Bayeru Leverkusen. Największe szanse na pozyskanie młodego piłkarza miał ten ostatni klub, czyli obecny triumfator 1. Bundesligi. Medialne doniesienia sugerowały, że Aptekarze naciskali na Real odnośnie wypożyczenia pomocnika, lecz stanowisko Los Blancos w kontekście przyszłości Gulera jest stanowcze.

Jak poinformował Fabrizio Romano plotki łączące Gulera i Bayer są nieprawdziwe. Turecki zawodnik jest kluczową częścią planów Realu Madryt i nie zostanie wypożyczony do innego klubu. Sam piłkarz jak zaznacza dziennikarz, skupia się na grze w hiszpańskim zespole.

W poprzednich rozgrywkach Arda Guler wystąpił w 12 meczach, w których zdobył 6 bramek. Większą część sezonu stracił jednak w związku z kontuzjami. Obecna umowa gracza wiążę go z Królewskimi do czerwca 2029 roku.