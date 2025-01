Guler opuści Real Madryt? Gigant marzy o jego transferze

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Milan chce postawić na Gulera. Real może go wypożyczyć

Arda Guler wyraźnie przegrywa rywalizację o miejsce w składzie Realu Madryt już w drugim swoim sezonie. Podczas debiutanckiej kampanii pokazał, że Carlo Ancelotti może na niego stawiać, gdyż mimo młodego wieku ma w sobie wielką pewność siebie i potrafi grać na najwyższym europejskim poziomie. Mimo tego, turecki pomocnik musi zadowolić się sporadycznymi minutami spędzanymi na boisku. Choć zaliczył w tym sezonie 23 występy, tylko osiem razy znalazł się w wyjściowej jedenastce. Zgromadził dotąd trzy bramki oraz pięć asyst.

Ta sytuacja na pewno nie jest dla niego satysfakcjonująca. Guler musi wyczekiwać swoich okazji, z ławki rezerwowych przyglądając się grze Viniciusa Juniora, Kyliana Mbappe czy Rodrygo. Jest ich wyraźnym zmiennikiem, co dość regularnie przypomina mu swoimi decyzjami Ancelotti. W Madrycie wierzą, że to optymalne rozwiązanie, choć pozostałe kluby liczą, że sam Guler postanowi inaczej. “Fichajes” ujawnia, że zawodnikiem ponownie zainteresował się Milan, który marzy o sprowadzeniu go tej zimy w ramach wypożyczenia.

Oba kluby do tej pory dość często dogadywały między sobą transfery piłkarzy. Milan z chęcią spogląda na ten kierunek i sprowadza tych, którzy na Santiago Bernabeu mają problem z graniem. Dla Gulera mogłoby to być korzystne wyjście, gdyż Sergio Conceicao niezwłocznie umieściłby go w składzie u boku Rafaela Leao czy Alvaro Moraty.

Ostateczna decyzja należy do Realu, który ma w tym sezonie pewne problemy kadrowe i wizja utraty kolejnego pomocnika może nie być optymalna. Dla samego rozwoju Gulera tymczasowa przeprowadzka do Milanu to kwestia warta rozważenia.