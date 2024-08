Guardiola chce wielką gwiazdę Barcelony. Flick pozwoli na odejście Źródło: El Nacional.cat Jakub Boroń Pep Guardiola uznał, że Pedri to idealny następca Kevina De Bruyne w Man City. Jak informuje El Nacional.cat, Hansi Flick pozwoli na odejście Hiszpana.

Sportimage Ltd / Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Hansi Flick