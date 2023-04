Grabara doczeka się transferu? Poważne zainteresowanie z Anglii

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara zbiera świetne oceny w Kopenhadze

Reprezentant Polski może doczekać się latem transferu do czołowej ligi

Zainteresowanie bramkarzem wykazuje Burnley, które jest blisko awansu do Premier League

Grabara w Premier League?

Kamil Grabara od dawna łączony jest z transferem do mocniejszej ligi. Polak zbiera w FC Kopenhadze świetne recenzje i ma już za sobą pierwsze doświadczenia z Ligi Mistrzów.

Wiele wskazuje na to, że bramkarzowi wreszcie uda się dopiąć swego. Znajduje się on na liście życzeń wielu ekip, a najkonkretniejsze działania podejmuje angielskie Burnley. Menedżer zespołu z Championship, Vincent Kompany, ma już za sobą pierwszą podróż do Danii i obserwację Grabary.

Obecnie Burnley gra w Championship, ale jest już blisko wywalczenia awansu do Premier League. Polak byłby więc traktowany jako wzmocnienie przed walką o utrzymanie w elicie.

Grabara jest numerem jeden na liście życzeń Burnley, jeśli chodzi o wymarzony transfer nowego bramkarza.

Zobacz również: Szczęsny wskazuje swojego następcę w polskiej kadrze. “Jest w stanie zamknąć innym drogę do bramki”