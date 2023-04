Szczęsny wskazuje swojego następcę w polskiej kadrze. “Jest w stanie zamknąć innym drogę do bramki”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Nadchodzące Mistrzostwa Europy będą dla Wojciecha Szczęsnego ostatnim turniejem w reprezentacji Polski

Bramkarz Juventusu zapewnia, że nie weźmie udziału w kolejnym mundialu

Szczęsny uważa, że jego miejsce między słupkami może zająć Kamil Grabara

“Lepiej skończyć rok za wcześnie niż rok za późno”

Wojciech Szczęsny był najlepszym polskim zawodnikiem na mistrzostwach świata w Katarze. Bramkarz fantastycznie spisywał się między słupkami i zapewnił Biało-Czerwonym awans do fazy pucharowej.

Pomimo utrzymywania bardzo wysokiej dyspozycji, 32-latek otwarcie mówi o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. Przekonuje, że nie zagra na kolejnym mundialu, a nadchodzące Mistrzostwa Europy będą dla niego ostatnim turniejem w kadrze.

– Zawsze byłem dumny z tego, że gram w reprezentacji. Karierę robi się w klubie, tam też zarabia się pieniądze. W kadrze chce się grać, bo to specjalne wyróżnienie i odpowiedzialność za kraj. To największy honor dla piłkarza. Nigdy mi nie przyszło do głowy, że nie jest warto być w kadrze. Gdybym tak pomyślał, to bym w niej nie grał. Nawet jeśli są trudne momenty, to warto je przeżyć i się na nich uczyć. Miałem w kadrze lepsze i gorszę chwile, ale żadnej z nich bym nie zamienił.

– Ja to wiem, że już nigdy nie zagram w mistrzostwach świata. Nic się nie zmieniło. Nie mam pojęcia, jak będę czuł się za dwa lata. Są takie etapy w życiu, że lepiej skończyć rok za wcześnie niż rok za późno – przekonuje.

Golkiper Juventusu chce oddać miejsce młodszym zawodnikom. Wskazuje przy tym swojego następcę między słupkami, którym może zostać Kamil Grabara.

– Są też młodzi zawodnicy, którzy mają umiejętności, by przejąć bluzę z numerem 1. Chciałbym też zwieńczyć karierę w reprezentacji sukcesem w mistrzostwach Europy. Mam wrażenie, że są za mną młodzi bramkarze, którzy będą w stanie godnie reprezentować kraj, jak choćby Kamil Grabara. Uważam, że jest on w stanie na kilka lat zamknąć innym drogę do bramki naszej kadry – uważa Szczęsny.

