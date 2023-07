IMAGO/MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Górnik Zabrze przebudowuje kadrę swojego zespołu przed nowym sezonem

Jednym z celów jest pozyskanie klasowego stopera

Kimś takim miałby być Jose Amo, grający w 2. lidze hiszpańskiej

Hiszpańskie wzmocnienie coraz bliżej?

Dla Górnika Zabrze zakończony sezon był słodko-gorzki. Bowiem do momentu prowadzenia zespołu przez trenera Bartosza Gaula, drużyna znajdowała się w dolnych rejonach tabeli. Klub był bezpośrednio włączony do walki o utrzymanie. Wszystko zmieniło się jednak, gdy do Zabrza wrócił dobrze znany Jan Urban. Szkoleniowiec praktycznie z miejsca odmienił zespół, co pozwoliło zająć szóste miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Teraz przyszedł więc czas na nowe rozdanie i nowe twarze. Jednym z takich piłkarzy miałby zostać Jose Amo. Tak wynika z informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z “WP Sportowe Fakty”. 25-letni środkowy obrońca ostatni sezon spędził w Ponferradzie, spadkowiczu z 2. ligi hiszpańskiej. W sumie na tym szczeblu rozgrywkowym rozegrał 102 spotkania.

Z informacji “WP Sportowe Fakty” wynika, że Amo odrzucił oferty z Turcji i Grecji. W tym momencie w walce o zawodnika został Górnik i kluby hiszpańskie. Według dziennikarza, to właśnie Górnik Zabrze miałby być w tym momencie faworytem w walce o obrońcę.

