PressFocus Na zdjęciu: GKS Katowice

GKS Katowice poinformował o podpisaniu kontraktu z 19-letnim Danielem Krasuckim, który do tej pory reprezentował niemiecki RB Lipsk. Pomocnik podpisał dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejny rok.

Daniel Krasucki został nowym zawodnikiem GKS-u Katowice

19-letni pomocnik ma za sobą występy w drużynach młodzieżowych Niemiec i Polski

Obecnie gracz leczy kontuzję

Daniel Krasucki podpisał dwuletni kontrakt

Daniel Krasucki urodził się w Niemczech, ale posiada polskie obywatelstwo. Jego dziadek, Jerzy, w latach 1958 i 1959 dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski z Polonią Bytom.

Pomocnik swoje pierwsze kroki w futbolu stawiał w Lichtenrader BC 25 e.V, ale to występy w FC Victorii 1889 Berlin zaowocowały transferem do RB Lipsk w 2016 roku, gdzie reprezentował kolejne roczniki młodzieżowe. Latem poprzedniego roku został włączony do pierwszej drużyny, był także zgłoszony do rozgrywek Ligi Mistrzów, jednak ze względu na poważną kontuzję nie udało mu się zadebiutować w seniorskiej drużynie z Lipska.

Krasucki ma na swoim koncie występy w reprezentacji Niemiec do lat 15, a także w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

– Pozyskaliśmy bardzo utalentowanego i perspektywicznego zawodnika z RB Lipsk. Jest to transfer przeprowadzony z myślą o kilku następnych latach. W świetle obowiązującego regulaminu jest to zawodnik, który jeszcze przez dwa lata będzie miał status młodzieżowca – mówi Robert Góralczyk, dyrektor sportowy GKS-u Katowice.

– Daniel trafił do nas z dolegliwością, która uniemożliwiła mu występy w poprzednim sezonie. Jednak po przeprowadzeniu szczegółowych badań zdecydowaliśmy o podpisaniu kontraktu. Mamy świadomość, że gracz potrzebuje sporo czasu na powrót do pełnej sprawności, ale wierzymy, że transfer został przeprowadzony z korzyścią dla klubu, jak i zawodnika – dodał.

