Lech Poznań finalizuje transfer defensywnego pomocnika

Lech Poznań jest blisko zakontraktowania nowego zawodnika. Gisli Thordarson we wtorek ma pojawić się na testach medycznych - poinformował Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl.

Gisli Thordarson trafi do Lecha Poznań

Lech Poznań jest liderem PKO Ekstraklasy po pierwszej części sezonu. Trener Niels Frederiksen celuje w zdobycie mistrzostwa Polski i jest na dobrej drodze. Jednocześnie władze klubu szykują wzmocnienia w zimowym oknie transferowym. Jak przekazał serwis Meczyki.pl, nowym piłkarzem Kolejorza zostanie Gisli Thordarson.

Młodzieżowy reprezentant Islandii pojawi się we wtorek na testach medycznych. Następnie 20-latek uda się do tureckiej Lary, gdzie na zgrupowaniu przebywają zawodnicy Lecha. W ostatnim czasie znajdował się na radarach Legii Warszawa oraz Rakowa Częstochowa. Poznaniacy za defensywnego pomocnika mają zapłacić około 500-600 tysięcy euro.

Thordarson od lipca 2022 roku był wyróżniającym graczem Vikingura Reykjavik, w którym rozegrał 66 meczów, zdobywając dwie bramki i notując cztery asysty. Wcześniej szkolił się we włoskiej Bologni, ale nie zdołał przebić się do pierwszej drużyny. Obecny kontrakt z islandzkim zespołem obowiązuje do końca 2027 roku.

Piłkarze Lecha od 6 do 17 stycznia przygotowują się do rundy wiosennej w Larze. Frederiksen zabrał do Turcji 30-osobową kadrę. 31 stycznia Lechici spotkają się przed własną publicznością z Widzewem Łódź w ramach 19. kolejki Ekstraklasy.