PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Girony

Oficjalnie: Alejandro Frances wzmocnił linię obrony Girony

Girona za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz zweryfikowanych mediów społecznościowych poinformowała o sprowadzeniu na zasadzie transferu definitywnego Alejandro Francesa z Realu Zaragoza. Środkowy obrońca po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą pięcioletnim kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2029 roku.

Kwota tej transakcji wyniosła około 3,5 miliona euro. Klub z Katalonii wzmocnił więc skład przed startem w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, iż Gironę tego lata opuścił Aleix Garcia (pomocnik), a blisko odejścia jest też Artem Dowbyk (napastnik). Drużyna z La Ligi znalazła już następców kluczowych piłkarzy – na Estadi Montilivi trafili m.in. Donny van de Beek oraz Abel Ruiz.

BENVINGUT FRANCÉS! 👋 — Girona FC (@GironaFC) July 26, 2024

Wracając do tematu Alejandro Francesa, to 21-letni stoper jest młodzieżowym reprezentantem Hiszpanii i wreszcie zadebiutuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. Perspektywiczny defensor do tej pory z powodzeniem występował w wyżej wspomnianym Realu Zaragoza, który rywalizuje na zapleczu.

Bilans młodego zawodnika w macierzystym zespole to 127 meczów, 4 bramki i 3 asysty. Teraz stoper sprawdzi się w La Lidze. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia tego piłkarza na 4 miliony euro.