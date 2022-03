Pressfocus Na zdjęciu: Jorginho

Agent Jorginho potwierdził, że Juventus interesuje się pozyskaniem jego klienta. Dla reprezentanta Włoch priorytetem jest jednak Chelsea.

Jorginho ma umowę z Chelsea do 30 czerwca 2023 roku

Włoch jest na celowniku Juventusu

Fakt ten potwierdził jego agent

Jorginho może wrócić do Włoch

Kibice Chelsea z pewnością zgodzą się, że Jorginho to nieoceniony zawodnik w układance Thomasa Tuchela. 30-latek ma głównie defensywne obowiązki, a mimo tego w sezonie 2021/2022 strzelił dla The Blues już dziewięć goli oraz zaliczył trzy asysty (38 rozegranych spotkań).

Aktualna umowa Jorginho wiąże go z Chelsea do 30 czerwca 2023 roku. Gdyby nie problemy, z którymi zmagają się The Blues, pewnie nie istniałby temat transferu Włocha. Tymczasem londyńczycy do maja nie mogą przedłużać kontraktów z piłkarzami w wyniku sankcji nałożonych przez brytyjski rząd. Nie wiadomo, czy zostaną przedłużone. Sytuacja ta sprawiła jednak, że część graczy mocno zastanowi się zanim zasili szeregi Chelsea.

Zdjęcie sankcji nałożonych na The Blues byłoby korzystane dla Juventusu, który mógłby wówczas złożyć ofertę za Jorginho. Turyńczycy chcą bowiem przebudować linię pomocy, a ich zdaniem 30-latek to świetny kandydat na wzmocnienie środka pola. Zainteresowanie Juve potwierdził agent Włocha.

– Zobaczymy jak rozwinie się sytuacja. Naszym priorytetem jest zasiąść do rozmów na temat przedłużenia umowy. Jeśli Chelsea się na to nie zdecyduje, wtedy wysłuchamy pozostałych klubów – powiedział Joao Santos.

