Francuski Le10Sport poinformował, że otoczenie zawodnika Stade Rennais, Eduardo Camavingi, wyznało, iż Bayern Monachium nie ma szans, by sprowadzić do siebie 18-latka.

Camavinga nie trafi do Bayernu Monachium

Tego lata może rozpocząć się wielka batalia o podpis Eduardo Camavingi. Francuzowi w czerwcu 2022 roku kończy się kontrakt ze Stade Rennais. To oznacza, że klub Ligue 1 będzie miał niebawem ostatnią szansę, by zarobić na swoim wychowanku.

Środkowy pomocnik zachwycił Europę w sezonie 2019/2020. Szturmem przebił się do wyjściowej jedenastki klubu z czołowej ligi w wieku zaledwie 17 lat. Imponował siłą fizyczną, techniką i wizją niezbędną do gry w środku pola. Nic dziwnego, że nastolatkiem zainteresowały się największe kluby Europy. Spośród tych, którym najbardziej zależało na sprowadzeniu do siebie Camavingę wymieniano Bayern Monachium i Real Madryt.

W piątek Florian Plettenberg, dziennikarz Sport1 potwierdził jednak, że Die Roten odpadli z walki o podpis pomocnika. Cytujący wspomnianego dziennikarza portal Le10Sport informuje, że osoby z bliskiego otoczenia 18-latka przyznały, że Bawarczycy “nie mają szans”, by przeprowadzić ten transfer. Takie doniesienia wzmocniły plotki, wedle których miejscem przeznaczenia Camavingi jest Real Madryt. Nie jest tajemnicą, że Zinedine Zidane jest fanem pomocnika Stade Rennais, a dla samego zawodnika gra pod wodzą legendy Les Bleus byłaby spełnieniem marzeń.

Przeprowadzenie tej transakcji wcale nie będzie jednak proste. 18-latek wyceniany jest na 60 milionów euro. Nawet, gdyby francuski klub zdecydował się na zmniejszenie kwoty odstępnego ze względu na kończący się kontrakt, trudno przypuszczać, by Florentino Perez mógł pozwolić sobie na sprowadzenie w jednym okienku zarówno Kyliana Mbappe i Eduardo Camavingę. Tymczasem to gracz Paris Saint-Germain pozostaje dla Królewskich priorytetem.

W obecnej kampanii 18-letni pomocnik pozostaje podstawowym graczem swojego zespołu. W 35 spotkaniach zanotował jedną bramkę i dwie asysty. We wrześniu ubiegłego roku zadebiutował też w dorosłej reprezentacji Francji.