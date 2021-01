Giganci Serie A powalczą o napastnika Sassuolo

Juventus FC według najnowszych doniesień włoskich środków masowego przekazu jest poważnie zainteresowany pozyskaniem Gianluki Scamakki. W związku z tym kolejny przedstawiciel Serie A chce mieć piłkarza US Sassuolo w swoich szeregach.

Juventus FC dołączył do AC Milanu w grze o ofensywnego zawodnika. Gianluca Scamacca jest co prawda zawodnikiem Neroverdich. Niemniej aktualnie występuje w Genoi CFC, do której został wypożyczony.

Tuttosport ujawnia na swoich łamach, że dyrektor sportowy Sassuolo miał rozmawiać z jednym z przedstawicieli Starej Damy w sprawie ewentualnej transakcji dotyczącej zawodnika po niedzielnym starciu.

22-letni zawodnik w trakcie trwającej kampanii wystąpił w 13 meczach Serie A, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Scamacca zaliczył też jedną asystę. Włoch do teamu z portowego miasta został wypożyczony do końca sezonu. Tymczasem kontrakt zawodnika z Czarno-zielonymi obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

Gdyby transfer z udziałem Scamakki do Juve stał się faktem, byłaby to bez wątpienia inwestycja na przyszłość. Jednocześnie zawodnik mógłby wzmocnić siłę ofensywną Starej Damy, która ostatnio nie wygląda najlepiej. Niewykluczone, że wpływ na przyspieszenie transakcji może mieć kontuzja Paulo Dybali, której Argentyńczyk doznał w trakcie niedzielnej potyczki ligowej.

Godne uwagi jest to, że już w najbliższą środę Juve zmierzy się z Genoą CFC w ramach Coppa Italia. Tym samym Scamacca będzie miał okazję zaprezentować się potencjalnemu przyszłemu pracodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że zawodnikiem jest też zainteresowany AC Milan, o czym informuje La Gazzetta dello Sport.



