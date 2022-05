Pressfocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele od 1 lipca będzie wolnym zawodnikiem. Jego sytuacji przyglądają się Arsenal i Manchester United, którego mogą stoczyć bój o Francuza.

Od sezonu 2022/2023 Ousmane Dembele może grać w Premier League

Francuzem interesują się minimum dwa kluby

24-latek miałby zarabiać około 12 milionów euro rocznie

Angielskie kluby przekonają Francuza?

Ousmane Dembele przez znaczną część sezonu 2021/2022 leczył kontuzje. Kibice Barcelony mieli wrażenie, ze jest on wiecznie niedostępny, co było mocno irytujące. Klub zapłacił przecież za niego około 140 milionów euro. Sam Francuz również nie ułatwiał przekonania się do jego przydatności.

24-latek ma kontrakt z Barceloną tylko do 30 czerwca. Blaugrana chciała jego pozostania, ale otoczenie piłkarza miało ogromne wymagania finansowe. W pewnym momencie oferta przedłużenia umowy wygasła. Na Camp Nou wrócił jednak pomysł nowej umowy dla Dembele, który w tym sezonie strzelił dwa gole i zaliczył 11 asyst. Skrzydłowy musi jednak pójść na finansowy kompromis, co wydaje się mało prawdopodobne.

Dembele nie narzeka na brak zainteresowania. Piłkarz łączony jest z byciem następcą Mbappe w PSG. Zainteresowanie nim wyrażają też angielskie kluby. 24-latkowi bacznie przygląda się Manchester United, który wybadał nawet ile trzeba zapłacić rocznie zawodnikowi. Ten oczekuje 12 milionów euro za każdy rok gry.

Nie należy również lekceważyć Arsenalu. Londyńczycy kontaktowali się już nawet ze środowiskiem Dembele. Dla Kanonierów to atrakcyjna opcja, ponieważ nie muszą płacić Barcelonie. Ponadto na Emirates Stadium mogą rozstać się z Nicolasem Pepe, co zwolniłoby im część funduszy na kontrakt dla francuskiego skrzydłowego.

Czytaj także: Fantasy Premier League: Jak nie kontuzja, to ławka