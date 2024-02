Getafe straci Greenwooda na rzecz Barcelony?

IMAGO / Oscar Barroso Na zdjęciu: Mason Greenwood

Greenwood odnalazł się na wypożyczeniu w Getafe

Nie wiadomo gdzie będzie grać w kolejnym sezonie

Greenwood ma jeszcze ważną umowę z Manchesterem United

Niejasna przyszłość Greenwooda

W tym sezonie urodzony w Anglii piłkarz zagrał w 24 meczach, w których strzelił 7 bramek i zaliczył 5 asyst. W Getafe są jego postawą zachwyceni i chcieliby zatrzymać go na dłużej.

– Muszę przyznać, że Mason z gry w naszym klubie także jest bardzo zadowolony. Szaleje na samą myśl, że mógłby tu zostać na kolejny rok – powiedział prezydent Getafe.

Obecna umowa Greenwooda z Manchesterem United wygaśnie latem. Mało prawdopodobne jest to, by została przedłużona. Spekuluje się, że zawodnik miałby zostać na stałe w La Liga. Getafe może nie mieć jednak odpowiednich środków, by go zakontraktować. W kuluarach mówi się, że Anglik mógłby trafić na Camp Nou.

– Nie mamy takich pieniędzy jak Barcelona. Myślę, że styl gry Katalończyków mógłby Masonowi odpowiadać. Na ten moment nie możemy zbyt wiele powiedzieć. Mason ma jeszcze ważną umowę z United. Zobaczymy co oni zadecydują – dodał prezydent Getafe.