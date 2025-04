Flick rozważa drastyczny krok. Gwiazda na wylocie z Barcelony

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ronald Araujo gra poniżej oczekiwań, Flick rozważa jego sprzedaż

Ronald Araujo trafił do FC Barcelony pod koniec lata 2018 roku z urugwajskiego Boston River. Na początku był zawodnikiem drugiego zespołu, lecz dość szybko wywalczył sobie miejsce w pierwszej drużynie. Debiut w katalońskim klubie zaliczył w sezonie 2019-2020 podczas meczu z Sevillą. Warto odnotować, że spędził na murawie tylko kilkanaście minut, a występ zakończył czerwoną kartką.

Od tego czasu wystąpił w koszulce Blaugrany w 168 meczach, wygrywając m.in. mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla. W trwającym sezonie wrócił na boisko dopiero na początku grudnia, co było spowodowane kontuzją uda. Jego gra pozostawia jednak wiele do życzenia, a Hansi Flick wyżej stawia umiejętności Pau Cubarsiego czy Inigo Martineza.

Ostatnio coraz częściej pojawiają się w mediach informacje, że Ronald Araujo niebawem opuści klub. Według El Nacional reprezentant Urugwaju nie jest już postacią nietykalną w FC Barcelonie. Co więcej, Flick ma poważne zastrzeżenia do formy, jaką prezentuje obrońca. Trener Katalończyków uważa, że 26-latek gra dużo poniżej oczekiwań, co nie może mieć miejsca w takim klubie jak Duma Katalonii.

W związku z tym Flick jest gotów dać zielone światło, aby Araujo odszedł latem do innego zespołu. Barcelona na brak ofert narzekać na pewno nie będzie. Zainteresowanie Urugwajczykiem wyraził m.in. Bayern Monachium i Newcastle. W przeszłości łączono go także z Manchesterem United.