Lech planuje wypożyczyć napastnika. Beniaminek chce wzmocnić ofensywę

Konrad Swierad / imageBROKER.com GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak i Niels Frederiksen

Filip Szymczak o krok od GKS-u Katowice

Lech Poznań już w sezonie 2021/2022 wypożyczył Filipa Szymczaka do GKS-u Katowice, gdzie mógł się on ogrywać na drugim szczeblu rozgrywkowym. Wówczas napastnik strzelił jedenaście goli i dorzucił dwie asysty w 32 spotkaniach w barwach GieKSy. Wiele wskazuje to no to, że 22-latek ma szansę na grę w drużynie Rafała Góraka.

Jak donosi portal Meczyki.pl, sam Szymczak jest zainteresowany przenosinami do beniaminka PKO Ekstraklasy. Warto dodać, że snajper Kolejorza jest obserwowany przez zagraniczne kluby. – Na pewno ewentualne odejście odbędzie się na zasadzie półrocznego wypożyczenia bez opcji wykupu. Ale jak już wcześniej informowaliśmy, najpierw do Lecha musi przyjść inny napastnik, aby Szymczak mógł odejść – ujawnił Tomasz Włodarczyk.

Szymczak w obecnym sezonie pełnił głównie rolę rezerwowego. W rundzie jesiennej Niels Frederiksen dał 22-letniemu napastnikowi szansę występu w 15 meczach PKO Ekstraklasy oraz jednym spotkaniu Pucharu Polski. Łącznie na murawie spędził nieco ponad 400 minut i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. GKS obecnie zajmuje 10. miejsce ekstraklasie z przewagą pięciu punktów nad strefą spadkową.