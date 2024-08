PressFocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Federico Chiesa wzmocni Barcelonę? Trwają negocjacje

Federico Chiesa w letnim oknie transferowym niemal na pewno odejdzie z Juventusu. Thiago Motta nie widzi bowiem miejsca w swoim składzie dla włoskiego skrzydłowego.

– Moje stanowisko w sprawie Federico Chiesy się nie zmieniło. Nie jest częścią naszych planów. Przeprowadziliśmy rozmowy. Przejrzystość i jasność – tak komunikuję się ze swoimi zawodnikami. To dowód szacunku, jaki mam dla każdego – wyjawił nowy trener Juve.

Lewy napastnik może jednak zaliczyć bardzo miękkie lądowanie. Z najnowszych informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio ze stacji telewizyjnej “Sky Sports” wynika, że 51-krotny reprezentant Włoch wzbudził zainteresowanie Barcelony.

Czy Chiesa sprawdziłby się na Camp Nou? Tak, to świetny zawodnik 0% Nie, za wysokie progi 100% Nie mam zdania 0% 2 + Głosy Oddaj swój głos: Tak, to świetny zawodnik

Nie, za wysokie progi

Nie mam zdania

Co więcej, włodarze Dumy Katalonii prowadzą już rozmowy z agentami Federico Chiesy. Niewykluczone więc, że taki transfer ostatecznie dojdzie do skutku. Włoska gwiazda wcześniej była łączona również z takimi klubami jak Inter Mediolan, AS Roma oraz Chelsea.

Federico Chiesa występuje w barwach Juventusu od października 2020 roku, gdy przeniósł się na Allianz Stadium za ponad 57 milionów euro z Fiorentiny. Skrzydłowy na początku przebywał w Turynie na zasadzie wypożyczenia, a później został wykupiony.

26-latek w koszulce ekipy Bianconerich rozegrał łącznie 131 meczów, zdobył 32 bramki i zanotował 23 asysty. Mierzący 175 centymetrów wzrostu piłkarz jest wyceniany przez portal “Transfermarkt” na 35 milionów euro. Jego umowa z Juve obowiązuje do 2025 roku.