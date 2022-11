fot. PressFocus Na zdjęciu: Ilkay Gundogan

Hitem niedzielnych zmagań mistrzostw świata jest wieczorne spotkanie Hiszpanii z Niemcami. Xavi będzie ze szczególną uwagą przyglądał się poczynaniom Ilkaya Gundogana, który jest celem transferowym FC Barcelony.

FC Barcelona rozważa pozyskanie Ilkaya Gundogana

Po sezonie pomocnikowi wygasa kontrakt z Manchesterem City

Xavi przyjrzy się jego grze przy okazji meczu Hiszpania – Niemcy

FC Barcelona rozważa jakościowe wzmocnienie

FC Barcelona rozgląda się za okazjami, aby za niewielkie pieniądze pozyskać jakościowych graczy. W trakcie minionego lata na takiej zasadzie do klubu dołączyli Franck Kessie oraz Andreas Christensen. Teraz na celowniku “Dumy Katalonii” znalazł się Ilkay Gundogan, który po sezonie może być dostępny jako wolny zawodnik. Manchester City prowadzi z nim rozmowy kontraktowe, ale dotychczas nie przyniosły one żadnego rozwiązania. To ogromna szansa dla hiszpańskiego giganta, który w przyszłym roku najprawdopodobniej straci Sergio Busquetsa. Gundogan jest traktowany jako jego potencjalny następca.

O przeprowadzenie tej operacji nie będzie łatwo, bowiem dla Manchesteru City wciąż jest on czołową postacią. Mistrzowie Anglii z pewnością będą chcieli zatrzymać go na dłużej, dlatego FC Barcelona musi zaproponować mu korzystne warunki kontraktu.

Ostateczna decyzja wśród władz “Dumy Katalonii” jeszcze nie padła. Tym rozważaniom może pomóc niedzielny wieczór na mistrzostwach świata, kiedy to reprezentacja Niemiec zmierzy się z Hiszpanią. W pierwszym składzie naszych zachodnich sąsiadów powinien znaleźć się Gundogan. Temu spotkaniu z uwagą będzie przyglądać się za to Xavi, który jest wielkim zwolennikiem sprowadzenia środkowego pomocnika na Camp Nou.

Zobacz również: Portugalczyk z powodu kontuzji nie zagra już w fazie grupowej mundialu